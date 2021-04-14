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14.04.2021 18:26
Рубрика: Власть

Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении четырех пожарных, двух из них посмертно, сообщили в пресс-службе Кремля.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
Поджог назвали возможной причиной пожара в "Невской мануфактуре"

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях" награждены прапорщик внутренней службы Илья Белецкий (посмертно), лейтенант внутренней службы Антон Соколов, прапорщик внутренней службы Борис Старковский, лейтенант внутренней службы Константин Старцев (посмертно)​​​.

Белецкий погиб при тушении пожара в "Невской мануфактуре". Он был командиром отделения пожарно-спасательной части N64. Соколов и Старковский пострадали, сражаясь с огнем - оба получили серьезные ожоги, их увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Старцев погиб при тушении пожара в городе Асбесте (Свердловская область) - на него упала стена дома.

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