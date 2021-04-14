Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях" награждены прапорщик внутренней службы Илья Белецкий (посмертно), лейтенант внутренней службы Антон Соколов, прапорщик внутренней службы Борис Старковский, лейтенант внутренней службы Константин Старцев (посмертно)​​​.

Белецкий погиб при тушении пожара в "Невской мануфактуре". Он был командиром отделения пожарно-спасательной части N64. Соколов и Старковский пострадали, сражаясь с огнем - оба получили серьезные ожоги, их увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Старцев погиб при тушении пожара в городе Асбесте (Свердловская область) - на него упала стена дома.