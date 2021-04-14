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14.04.2021 20:03
Рубрика: Происшествия

"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре"

Текст: Тимофей Борисов

При каких именно обстоятельствах погиб награжденный в среду, 14 апреля, орденом Мужества пожарный из Санкт-Петербурга Илья Белецкий, стало известно "РГ". О его действиях на пожаре в здании "Невской мануфактуры" рассказал один из свидетелей тех трагических событий. Прапорщик Илья Белецкий и лейтенанты Борис Старковский и Антон Соколов были первыми, кто прибыл по тревоге на пожар. В составе звена газодымозащиты они в первый же заход быстро вывели из объятого дымом и пламенем здания 40 человек, арендаторов помещений. Работе спасателей помогло то, что с ними были стволы с водой из автономных автоцистерн, и то, что огонь еще не полностью охватил здание.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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После спасения людей пожарные второй раз вошли внутрь, но уже без стволов. Дорога была каждая секунда, и не было времени на подключение к постоянным источникам воды. Увы, но неожиданно произошел выброс пламени, и огонь отрезал пути к отступлению. Илья Белецкий погиб.

Предваряя вопросы о том, какая необходимость была идти во второй раз внутрь здания, собеседник "РГ" ответил, что так предписывает устав, написанный еще в советские времена, когда была только социалистическая собственность и не было частной, а значит и обязательной страховки. Устав обязывает проникнуть внутрь и определить очаг возгорания. В этом наш устав отличается, скажем, от американского. Там пожарные идут в огонь только для того, чтобы спасти людей. Если в горящем объекте никого нет, то американские пожарные тушат здание только снаружи. Страховка покроет все убытки.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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