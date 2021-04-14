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14.04.2021 11:55
Рубрика: Происшествия

Смольный попросил возбудить еще одно дело о "Невской мануфактуре"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

По делу о пожаре на "Невской мануфактуре" может быть возбуждено еще одно уголовное дело. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в управление МВД с заявлением о преступлении по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" (часть 1 статьи 243 Уголовного кодекса РФ). Наказание по этой статье варьируется от штрафа в три миллиона рублей до лишения свободы на срок до трех лет.

Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
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По словам председателя КГИОП Сергей Макарова, на месте объекта культурного наследия по закону нельзя построить ничего другого. Его можно только отреставрировать, то есть возвести точно такое же здание. Пока здесь завершают работу пожарные расчеты, и точную оценку состояния здания дать невозможно.

Есть надежда, что при воссоздании удастся сохранить оригинальную часть построек фабрики Торнтона. По данным начальника ГУ МЧС по Санкт Петербургу Алексея Аникина, удалось отбить от огня часть здания, расположенного ближе к Володарскому мосту.

В КГИОП отмечают, что комплекс зданий "Невской мануфактуры" (он же - "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон") на Октябрьской набережной отнесен к числу объектов культурного наследия регионального значения. В 2018 году было утверждено охранное обязательство, в соответствии с которым собственнику объекта (АО "Невская мануфактура") до сентября 2023 года было необходимо отреставрировать "Главный производственный корпус с водонапорной башней". Однако эта работа так и не начала вестись.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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