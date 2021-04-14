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14.04.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

В Петербурге третий день тушат здание "Невской мануфактуры"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Третьи сутки в Петербурге тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура". Открытого огня уже нет, но на площади 150 квадратных метров происходит тление конструкций, сообщает управление МЧС по Северной столице.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Сейчас на месте работают 37 огнеборцев, задействованы девять единиц техники. Ранг пожара снижен до первого, самого низкого уровня. Напомним, 12 апреля, когда фабрика начала гореть, пожар тушили по пятому уровню.

В связи с пожаром следователи возбудили два уголовных дела. Накануне был задержан генеральный директор "Невской мануфактуры" и его заместитель. Следователи, а также сотрудники МЧС, полагают, что в здании грубо нарушились правила техники пожарной безопасности. Это оказалось фатальным, ведь перекрытия в сгоревшем здании деревянные.

При тушении пожара погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий. Трое его коллег госпитализированы с ожогами.

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