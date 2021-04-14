В Петербурге третий день тушат здание "Невской мануфактуры"

Третьи сутки в Петербурге тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура". Открытого огня уже нет, но на площади 150 квадратных метров происходит тление конструкций, сообщает управление МЧС по Северной столице.

Сейчас на месте работают 37 огнеборцев, задействованы девять единиц техники. Ранг пожара снижен до первого, самого низкого уровня. Напомним, 12 апреля, когда фабрика начала гореть, пожар тушили по пятому уровню.

В связи с пожаром следователи возбудили два уголовных дела. Накануне был задержан генеральный директор "Невской мануфактуры" и его заместитель. Следователи, а также сотрудники МЧС, полагают, что в здании грубо нарушились правила техники пожарной безопасности. Это оказалось фатальным, ведь перекрытия в сгоревшем здании деревянные.

При тушении пожара погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий. Трое его коллег госпитализированы с ожогами.