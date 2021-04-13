На "Невской мануфактуре" выявлены грубые нарушения пожарной безопасности

В сгоревшем в Петербурге бизнес-центре "Невская мануфактура" за месяц до пожара были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

После проверки собственник получил предписание об устранении нарушений, но ничего исправлено не было. Тогда городское управление МЧС обратилось в мировой суд Невского района.

О нарушениях правил пожарной безопасности говорят и в СК России. В ведомстве отмечают, что после проверок и всех выявленных нарушениях фабричные корпуса в принципе не должны были эксплуатироваться. Однако помещения никто на ремонт не закрыл и арендаторов в долгосрочный отпуск не отправил.

Сейчас причины пожара выясняют следователи и дознаватели. Официально пока никаких версий происходящего не называлось. Но известно, что буквально за час пожар распространился настолько сильно, что ему присвоили пятый, наивысший уровень сложности. Такого в новейшей истории Петербурга еще не было.

Открытый огонь потушен, но работа на пепелище продолжается. Пожарные подразделения продолжают проливку конструкций и разбор завалов.