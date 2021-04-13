На "Невской мануфактуре" потушили открытый огонь

В Петербурге на фабрике "Невская мануфактура" практически потушено открытое горение. По данным регионального управления МЧС, сейчас на территории 1000 квадратных метров происходит тление.

Ранг пожара постепенно снижается. На территории начался разбор конструкций.

Напомним, при пожаре один сотрудник МЧС погиб, трое его коллег получили травмы и были госпитализированы.

Власти Петербурга обещали оказать помощь семьям пострадавших.

Причины пожара выясняют прокуратура и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.