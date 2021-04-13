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Рубрика: Происшествия

При тушении огня на мануфактуре в Петербурге пострадали трое пожарных

Число пострадавших сотрудников МЧС при пожаре на мануфактуре в Петербурге выросло до трех, сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Фото: Андрей Бессонов/ РИА Новости
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли

"Двое из пострадавших получили тяжелые травмы, они введены в медикаментозную кому. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о погибшем при тушении пожара сотруднике МЧС. Напомним, возгорание в здании фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге произошло днем 12 апреля. Здание уничтожено практически полностью: рухнула крыша, межэтажные перекрытия. Огонь бушевал во всем помещении с первого по четвертый этаж главного корпуса мануфактуры на Октябрьской набережной. К ликвидации пожара были привлечены 69 единиц техники и 347 человек, три вертолета. Специалистам еще предстоит установить причины произошедшего.

Губернатор города Александр Беглов уже заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание. Он подчеркнул, что новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону.

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