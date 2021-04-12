Командир отделения пожарной части погиб при тушении "Невской мануфактуры"

Личность погибшего при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" предварительно установлена. Это, как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, командир отделения пожарно-спасательной части.

Огнеборец погиб, когда пытался выйти из здания. Покинуть фабрику спасатели были вынуждены из-за угрозы обрушения.

Вывод людей из объятых огнем помещений производился газодымозащитной службой. Неожиданно произошел выброс пламени с последующим интенсивным горением.

Также при пожаре в "Невской мануфактуре" пострадали двое человек.

Известно, что в этом заводском здании в значительном количестве помещений в последние годы располагался бизнес-центр. Сами корпуса старинные, XIX века, они имеют статус регионального памятника.

Из-за чего произошел пожар, сейчас выясняется. Проверку проводит прокуратура и Следственный комитет. Зайти на территорию по понятным причинам нельзя, сотрудники надзорного и следственного ведомств опрашивают свидетелей.

Между тем пожар тушат по пятому, самому высокому уровню сложности. Площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров.