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12.04.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

Командир отделения пожарной части погиб при тушении "Невской мануфактуры"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Личность погибшего при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" предварительно установлена. Это, как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, командир отделения пожарно-спасательной части.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
На горящей фабрике в Петербурге обрушилась кровля

Огнеборец погиб, когда пытался выйти из здания. Покинуть фабрику спасатели были вынуждены из-за угрозы обрушения.

Вывод людей из объятых огнем помещений производился газодымозащитной службой. Неожиданно произошел выброс пламени с последующим интенсивным горением.

Также при пожаре в "Невской мануфактуре" пострадали двое человек.

Известно, что в этом заводском здании в значительном количестве помещений в последние годы располагался бизнес-центр. Сами корпуса старинные, XIX века, они имеют статус регионального памятника.

Из-за чего произошел пожар, сейчас выясняется. Проверку проводит прокуратура и Следственный комитет. Зайти на территорию по понятным причинам нельзя, сотрудники надзорного и следственного ведомств опрашивают свидетелей.

Между тем пожар тушат по пятому, самому высокому уровню сложности. Площадь возгорания достигла 4 тысяч квадратных метров.

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