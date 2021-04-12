Площадь пожара на "Невской мануфактуре" достигла 10 тысяч кв. метров

В Петербурге на фабрике "Невская мануфактура" площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В шестиэтажном корпусе огнем полностью охвачены четыре этажа. На площади полторы тысячи квадратных метров рухнула крыша и межэтажные перекрытия.

Пожару присвоен пятый, самый высокий уровень сложности.

Сейчас Октябрьская набережная перекрыта для движения автомобилей. На месте работают 347 огнеборцев, тушение ведется с использованием 69 машин. Сотрудники работают максимально аккуратно, при тушении погиб один человек, еще двое пострадали.

Пока огонь распространяется. Из-за чего происходит столь быстрое распространение огня, выясняют прокуратура и Следственный комитет, ведомства начали проверку.