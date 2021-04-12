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12.04.2021 16:45
Рубрика: Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в связи с пожаром на фабрике "Невская мануфактура". Ход расследования дела взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин, сообщают в ведомстве.

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" достигла 10 тысяч кв. метров

Расследование ведется в рамках статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности.

В ведомстве отмечают, что при тушении пропал пожарный. Однако позднее в МЧС РФ подтвердили, что погиб командир отделения пожарной части. Еще два огнеборца госпитализированы.

Пожар в "Невской мануфактуре" тушат по пятому номеру сложности. На месте работает пожарный вертолет, он берет воду с Невы. Движение по Октябрьской набережной перекрыто.

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