СК возбудил уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре"

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в связи с пожаром на фабрике "Невская мануфактура". Ход расследования дела взял под контроль глава СК России Александр Бастрыкин, сообщают в ведомстве.

Расследование ведется в рамках статьи 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности.

В ведомстве отмечают, что при тушении пропал пожарный. Однако позднее в МЧС РФ подтвердили, что погиб командир отделения пожарной части. Еще два огнеборца госпитализированы.

Пожар в "Невской мануфактуре" тушат по пятому номеру сложности. На месте работает пожарный вертолет, он берет воду с Невы. Движение по Октябрьской набережной перекрыто.