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13.04.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали по делу о пожаре

Текст: Наталья Козлова
Расследовать уголовное дело о пожаре "Невской мануфактуры" будут следователи центрального аппарата СК. Соответствующее распоряжение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Уголовная статья, по которой возбуждено дело, стандартная для подобных ЧП - "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Пока дело завели по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара.

Фото: Андрей Бессонов/РИА Новости
На "Невской мануфактуре" потушили открытый огонь

На этот момент следователи задержали генерального директора АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместителя 1984 года рождения. До вечера планируют решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Вот какими данными на этот момент располагает следствие. Задержанные директор и его заместитель, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений, прекрасно знали, что, согласно актам проверок, проведенным в 2020-2021 годах ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по соблюдению требований пожарной безопасности, было выявлено немало нарушений. По ним выходило, что эксплуатация зданий "не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и не может быть осуществлена".

Итог видела вся страна - днем 12 апреля 2021 года загорелся комплекс нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров. Погиб сотрудник управления регионального МЧС. В тяжелом состоянии в больницу отвезли двух его коллег. Пожар окончательно не потушен до сих пор.

На месте вторые сутки работают криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Они проводят осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС. Назначены необходимые экспертизы.

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