Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали по делу о пожаре

Уголовная статья, по которой возбуждено дело, стандартная для подобных ЧП - "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". Пока дело завели по факту гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара.

На этот момент следователи задержали генерального директора АО "Невская мануфактура" 1973 года рождения и его заместителя 1984 года рождения. До вечера планируют решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Вот какими данными на этот момент располагает следствие. Задержанные директор и его заместитель, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений, прекрасно знали, что, согласно актам проверок, проведенным в 2020-2021 годах ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по соблюдению требований пожарной безопасности, было выявлено немало нарушений. По ним выходило, что эксплуатация зданий "не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и не может быть осуществлена".

Итог видела вся страна - днем 12 апреля 2021 года загорелся комплекс нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров. Погиб сотрудник управления регионального МЧС. В тяжелом состоянии в больницу отвезли двух его коллег. Пожар окончательно не потушен до сих пор.

На месте вторые сутки работают криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Они проводят осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины, сотрудников МЧС. Назначены необходимые экспертизы.