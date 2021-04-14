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14.04.2021 18:22
Рубрика: Происшествия

В Архангельске суд отменил приговор экс-руководителю УФНС региона

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Архангельский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный бывшему руководителю регионального УФНС Сергею Родионову. Его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест.

Как сообщили в облсуде, приговор Октябрьского районного суда отменен из-за процессуальных нарушений. Теперь дело заново рассмотрит другой судья.

Экс-главу УГИБДД по Новгородской области приговорили к 7,5 годам колонии

В феврале этого года экс-глава УФНС Поморья был признан виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 28 миллионов рублей. Бывший налоговик также был лишен классного чина "государственный советник Российской Федерации 2 класса".

Обвинение обжаловало этот приговор как чересчур мягкий, а защита - как слишком суровый.

Но апелляционная инстанция нашла нарушения, допущенные в ходе судебного процесса. Дело рассматривалось в особом порядке, при котором подсудимый должен быть полностью согласен с предъявленным обвинением. Но обвиняемый и его защитник возражали, в частности, против признания компании, которая фигурирует в деле, потерпевшей.

Областной суд посчитал, что в такой ситуации первая инстанция должна была прекратить рассмотрение дела в особом порядке и перейти на общий.

Поскольку во время следствия и рассмотрения дела обвиняемый находился под домашним арестом, на период нового процесса ему назначили такую же меру пресечения.

Уголовное дело снова направлено в Октябрьский районный суд, где на этот раз его рассмотрят в общем порядке.

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