В Петербурге назначили дату праздника "Алые паруса"

В Петербурге подписано постановление о проведении праздника выпускников "Алые паруса". Правда, в каком формате пройдет праздник, пока неизвестно.

Как сообщают в пресс-службе администрации Петербурга, формат проведения будет определяться исходя из эпидемиологической обстановки. Но точно известно - корабль под алыми парусами пройдет в Петербурге 25 июня.

"Алые паруса" - один из самых ярких праздников Северной столицы. Вообще-то это мероприятие для выпускников. В этот день для них на Дворцовой площади обычно проходит концерт самых популярных у школьников исполнителей. Вживую его услышать могут только сами выпускники и их друзья или родственники - каждому одиннадцатикласснику выдается на руки два билета - один для себя, другой - для близкого человека.

Посторонних на Дворцовую площадь не пускают. Тем не менее, десятки тысяч туристов ежегодно приезжают в Петербург, чтобы увидеть, как по Неве под разведенным мостами в огнях фейерверка горделиво шествует парусник.

В прошлом году из-за пандемии праздник провели в онлайн-формате, организаторы даже сменили место - чтобы избежать столпотворения на набережных Невы парусник прошел в акватории Финского залива.

Но в прошлом году до последнего не было подписанного постановления о проведении праздника и даже в самом оргкомитете до конца июня точно не знали, будут ли вообще "Алые паруса". В этом году подготовка к празднику ведется в обычном режиме.