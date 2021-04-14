В Абрау-Дюрсо воссоздадут уникальное захоронение с амазонками

Шоу "Амазонки" переносит зрителей во времена, когда независимые женщины бесстрашно вступали в схватку с врагом. Фото: Владимир Аносов/РГ

Возможности увидеть находки своими глазами уже нет - они утратились более 40 лет назад, поэтому их представят в трехмерном изображении.

Как рассказал сотрудник Института археологии РАН Алексей Малышев, это очень важный памятник, который часто упоминается в российских и зарубежных научных изданиях, но современникам он практически неизвестен, и это несправедливо.

"Мы хотим напомнить о нем и готовим очередной, пятый выпуск каталога "Некрополи Черноморья", - объяснил Малышев. - Он будет посвящен находкам, сделанным в верховьях реки Дюрсо в 1970-х годах. Мы подготовили текстовую часть и чертежи, а сейчас приступили к созданию цифровой модели вещей из могильника, которые были найдены и отреставрированы".

Тогда находку обнаружил археолог Александр Дмитриев. Строители плотины в карьере с глиной случайно наткнулись на черепа причудливой формы. В итоге за девять месяцев на площади в несколько гектаров ученый раскопал 525 человеческих захоронений, датированных IV-X веками нашей эры: масштабное кладбище древних людей - готов, угров и хазар, которые жили в этом месте в разное время.

Планировалось, что венгры - потомки угров - выделят деньги для более глубокого изучения находки, а немцы - продолжатели готов - заполнят пробелы истории, касающиеся эпохи Великого переселения.

Кроме останков, Дмитриев нашел более пяти тысяч предметов - украшений, оружия, а главное - необычные человеческие черепа. Ранее встречалось, что детям в семьях высокого сословия крепко перетягивали голову повязкой, под давлением которой она приобретала вытянутую форму, а человек становился агрессивнее. Топоры и кинжалы, лежавшие рядом со скелетами женщин, символизировали о захороненных воинствующих представительницах слабого пола - амазонках.

Амазонки на Кубани

Как уже рассказывала "РГ", в 1989 году кубанский археолог Александр Сазонов сделал необычное открытие на южном берегу Краснодарского водохранилища. Среди обнаруженных 25 захоронений эпохи бронзового века было найдено три женских. Девушки были похоронены в длинных кольчугах, инкрустированных золотом шлемах, с оружием, их шеи обвивали золотые гривны. Особый интерес представляли короткие мечи-акинаки, завезенные из Персии.

Подобные захоронения были найдены и другими археологами на территории Краснодарского края. Это позволило историкам предположить, что мифы об амазонках не были беспочвенными и в культуре сарматских и скифских племен, кочевавших по территории нынешней Кубани, могли существовать сообщества женщин-воительниц.

Огненное шоу

Большую популярность у гостей юга страны завоевал туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", в котором принимают участие сразу 12 городов и поселков четырех регионов - Крыма, Севастополя, Кубани и Дона. Маршруты теперь пролегают еще и через пять национальных парков: от Сочи до Ялты.

А в известном местечке Абрау-Дюрсо туристы могут посетить огненное шоу "Амазонки". Его действие переносят во времена, когда независимые женщины бесстрашно вступали в схватку с врагом. В крытый манеж на полном скаку врываются лошади, которыми управляют амазонки с копьями в руках.