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14.04.2021 11:27

В Астрахани восстановят права обманутых дольщиков, выкупив долгострой

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на совещании с гендиректором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константином Тимофеевым договорился о восстановлении прав жителей региона, вложивших деньги в возведение многоэтажки и не дождавшихся новоселья.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

В реестр проблемных объектов включен дом по Юго-Восточному проезду, строительство которого началось еще 15 лет назад и заморозилось из-за банкротства застройщика. 120 дольщиков остались без денег и жилья. Но, так как жильцы зарегистрировали права собственности на объект незавершенного строительства, в соответствии с законом фонд не может выплатить им материальную компенсацию.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Между тем, как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, глава региона смог убедить руководство фонда в необходимости продумать механизм выкупа долей в долгострое.

- Специалисты фонда посетили стройплощадку, осмотрели недостроенное здание, ознакомились с документами - пояснил министр строительства и ЖКХ области Олег Полумордвинов. - Надеемся, что положительное решение будет принято в течение двух недель.

По словам министра, сумму выкупа фонд определит после проработки правовых механизмов восстановления прав граждан, цена будет соответствовать рыночной.

Как писала "РГ", губернатор Игорь Бабушкин еще в прошлом году поручил региональному правительству решить проблемы обманутых дольщиков. Для этого в Астраханской области был создан региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. В списке недостроев - еще два дома.

- Мы постоянно находимся на связи с владельцами недостроенных квартир и доводим до них всю актуальную информацию, - подчеркнул министр.

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