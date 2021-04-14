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14.04.2021 09:48
Рубрика: Экономика

В Крыму спрогнозировали старт высокого турсезона уже в мае

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
После прекращения прямого авиасообщения с Турцией Крым может стать местом массового паломничества туристов уже в мае. Всего же в 2021 году полуостров посетят до восьми миллионов туристов. Такой прогноз дал доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- После закрытия Турции многие российские туристы будут рассматривать Крым как место отдыха, что может спровоцировать раннее начало туристического сезона, - уверен Вахрушев. - И уже к концу мая возможна высокая загрузка санаториев и средств размещения, близкая к показателям конца июня 2019 года.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Эксперт прогнозирует, что даже при открытии турецких курортов с 1 июня многие россияне, планирующие отдых на лето в эти дни, не станут рисковать и начнут искать альтернативу Турции на территории России.

- Возможно, сам турист не захочет рисковать и дополнительно тратить время, силы и деньги на альтернативные пути въезда в Турцию, - считает Вахрушев. - Кроме того, в случае заболевания туристам придется искать страховку на покрытие расходов на лечение от коронавируса в Турции, что явно повышает расходы на отдых. Значит, спрос на внутренний туризм однозначно вырастет. Туристы, потерявшие бронирование турецких отелей, ехали на купально-пляжный отдых, а альтернатива в России только одна - Краснодарский край и Крым, несмотря на то, что купальный сезон в этих регионах открывается позднее. И если погода на полуострове поможет открыть пляжно-купальный сезон с конца мая, туристы будут счастливы, поскольку в Турцию в это время они летят уже плавать и загорать.

Уже сейчас уровень бронирования отелей на Южном берегу Крыма в майские праздники и даже до конца мая достигает 90-100 процентов. Но у туристов еще есть возможность купить путевки в отели восточного и западного побережья, где пока заняты около 75 процентов номеров. Чуть ниже уровень бронирования в гостевых домах и сдаваемых в аренду квартирах и частных домах - около 50 процентов.

Накануне председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что приостановление авиасообщения с Турцией дает шанс крымским курортам и даже приморским селам, где до сих пор было мало туристов. "И нам крайне важно подготовится к потоку отдыхающих - сделать так, чтобы те, кто попадут в Крым из-за закрытия Турции, в следующий раз уже целенаправленно выбирали наши курорты, а не турецкие", - отметил спикер крымского парламента.

В доковидном 2019 году Крым за майские праздники посетили 302 тысячи туристов, что было на 40 процентов выше уровня 2018 года. В мае-2021 этот рекорд скорее всего будет побит.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, а также авиасообщение с Танзанией.

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