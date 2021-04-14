Новости

Опрос: Почти половина россиян не находит времени на телесериалы 12:02
Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования 11:47
Помощник президента России пригласил на встречу американского посла 11:44
Мобильные пункты вакцинации откроют еще в трех городах Крыма 11:34
В Миннесоте третью ночь продолжаются протесты после убийства афроамериканца 11:25
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечился еще 1751 пациент 11:17
Корабли ЧФ проведут стрельбы на фоне прибытия эсминцев США 11:17
У дороги к Крымскому мосту обнаружены античные монеты 11:12
Бурматов: Возвращение эвтаназии животных недопустимо 11:10
Samsung представит "самый мощный Galaxy" 28 апреля 11:10
Суд рассмотрит иск о запрете эксплуатации Среднеуральского монастыря 11:08
МИД выяснит обстоятельства вызова посла РФ в дипведомство Швеции 11:08
В Новосибирске создали осколочно-фугасный снаряд для гаубиц 10:57
Названа причина крупного ДТП с автобусом в Москве 10:54
Пашинян назвал основу безопасности Армении 10:41
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Алексея Русских 10:38
Telegram запустил две новые веб-версии мессенджера 10:37
В Ижевске восемь детей попали в больницу, отравившись в бассейне 10:36
Матвиенко пошутила по поводу оттока сенаторов на губернаторские посты 10:34
Подозреваемый в убийстве Альберта Рыжего признал вину 10:32
Ил-114 заинтересовал военных 10:32
На беременную жительницу Ямала напали с ножом 10:27
Несколько российских РЛС разместят в Арктике до конца 2021 года 10:24
Талибы отказались вести переговоры с США до вывода войск из Афганистана 10:23
В Москве стартовал месячник пожарной безопасности 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 11:08
Рубрика: Власть

Суд рассмотрит иск о запрете эксплуатации Среднеуральского монастыря

Текст: Татьяна Воробьева

Прокурор Верхней Пышмы подал заявление о запрете эксплуатации объектов недвижимости, образующих комплекс Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божьей Матери "Спорительницы хлебов". Это связано с массовыми нарушениями, которые проверяющие органы выявили в обители.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Жителей Среднеуральского монастыря начали выселять по решению суда

В частности, как сообщает пресс-служба Верхнепышминского городского суда, строения на территории монастыря являются самовольными, нет контроля мест захоронения в границах городского округа, не организовано должным образом электро- и водо- снабжение, а также водоотведение мест проживания людей. Постоянно в монастыре, по данным инстанции, находились 126 человек

Исковое заявление о запрете деятельности, связанной с эксплуатацией объектов монастырского комплекса передано в суд. Заседание назначено на 14:30 на 11 мая.

Напомним, сегодня утром приставы при сопровождении силовиков начали выселение обитателей монастыря. "Было возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в документе, - пояснили в свердловском управлении ФССП. - Органы государственной власти оказывают необходимую помощь, предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан соблюдены".

Екатеринбургская епархия предложила покинувшим пределы обители насельницам выбрать любой монастырь митрополии. И пообещала приложить все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве посетителя фитнес-клуба
В Барнауле СК начал проверку обрушения трубы на ТЭЦ-2
МИД Турции не видит в приостановке полетов из РФ политического подтекста
Трудовые договоры россиян станут электронными
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил