Суд рассмотрит иск о запрете эксплуатации Среднеуральского монастыря

Прокурор Верхней Пышмы подал заявление о запрете эксплуатации объектов недвижимости, образующих комплекс Среднеуральского женского монастыря во имя иконы Божьей Матери "Спорительницы хлебов". Это связано с массовыми нарушениями, которые проверяющие органы выявили в обители.

В частности, как сообщает пресс-служба Верхнепышминского городского суда, строения на территории монастыря являются самовольными, нет контроля мест захоронения в границах городского округа, не организовано должным образом электро- и водо- снабжение, а также водоотведение мест проживания людей. Постоянно в монастыре, по данным инстанции, находились 126 человек

Исковое заявление о запрете деятельности, связанной с эксплуатацией объектов монастырского комплекса передано в суд. Заседание назначено на 14:30 на 11 мая.

Напомним, сегодня утром приставы при сопровождении силовиков начали выселение обитателей монастыря. "Было возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в документе, - пояснили в свердловском управлении ФССП. - Органы государственной власти оказывают необходимую помощь, предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан соблюдены".

Екатеринбургская епархия предложила покинувшим пределы обители насельницам выбрать любой монастырь митрополии. И пообещала приложить все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности.