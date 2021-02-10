Храм экс-схимонаха Сергия в Среднеуральске признан собственностью РПЦ

Этот монастырь известен как место проповедей отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), который был арестован в декабре и сейчас находится в "Матросской тишине". Однако ответчиком по делу выступала администрация Среднеуральска, поскольку обитель расположена на территории этого городского округа.

Полный текст мотивировочного решения будет в открытом доступе через пять рабочих дней, хотя уже сейчас из документов, предоставленных суду, можно почерпнуть много интересной информации. К примеру, из текста искового заявления становится понятно, что монастырь занимает три земельных участка лесного фонда. Все они предоставлены в безвозмездное пользование на 49 лет.

На участке, выделенном в 2008 году, находится храм, который можно считать самовольной постройкой, поскольку на него нет разрешительной документации. Причем, в техпаспорте здание значится как трехэтажное с мансардой общей площадью 779,2 квадратных метра, а в Едином государственном реестре прав на недвижимость - уже как четырехэтажное площадью 776,6 метра.

Более того, администрация Среднеуральска предполагала, что при возведении храма могли быть допущены нарушения градостроительных и строительных норм и правил, а это чревато угрозой для жизни и здоровья прихожан и монахинь.

Чтобы оценить надежность объекта, судья назначила судебную строительно-техническую экспертизу. Выполнял ее фонд "Центр качества строительства". 3 февраля заключение было готово, а 10 февраля арбитраж удовлетворил иск РПЦ.