В Челябинской области три человека скончались от отравления алкоголем

В селе Бузли Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех местных жителей, тела которых были обнаружены в одном из частных домов. Предположительно, смерть наступила от отравления спиртосодержащей жидкостью, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Вечером 12 апреля в одном из домов села Булзи Каслинского района обнаружены тела местных жителей - двух мужчин в возрасте 36 и 47 лет и 38-летней женщины, - рассказал представитель ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, причиной смерти является отравление спиртосодержащей жидкостью, остатки которой были обнаружены в доме.

По факту изготовления алкогольного суррогата возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

В селе проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершения преступления.