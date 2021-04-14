Вице-мэр Челябинска проведет под стражей еще три месяца

Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей вице-мэра Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Чиновник обвиняется в получении крупной взятки, сообщили в среду у судебной инстанции

- Обвиняемый и его защитники возражали, просили избрать ему любую другую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест, - сообщили в пресс-службе суда. - По итогам заседания суд вынес постановление о продлении содержания под стражей сроком на три месяца - до 17 июля 2021 года.

Как уже писала "РГ", вице-мэра Олега Извекова задержали 18 февраля после обысков на работе и по месту жительства. По версии следствия, с апреля по июль прошлого года он получил 450 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в заключении муниципального контракта на поставку и монтаж систем бесконтактных термометров в помещениях МФЦ города.

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