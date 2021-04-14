Ростуризм разработает дополнительные меры поддержки туроператоров

"Понимаю, что введенные ограничения поставили всех вас, да и, поверьте, нас, в очень сложную ситуацию", - отметила она. Ростуризм уже готовит документы о снижении взносов в резервный фонд, а также о снижении и отсрочке уплаты взносов в фонд персональной ответственности. Эти акты должны быть приняты со дня на день, указала руководитель Ростуризма.

"Также оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности", - добавила она.

Ранее оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Самолеты перестанут летать на турецкие курорты.