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14.04.2021 02:11
Рубрика: В мире

Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря

Фото: AFP/FABRICE COFFRINI Фото: AFP/FABRICE COFFRINI
Фото: AFP/FABRICE COFFRINI

Сенат конгресса США во вторник утвердил Уэнди Шерман на пост первого заместителя госсекретаря США - вторую по важности должность в американском внешнеполитическом ведомстве.

Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA

Во время голосования кандидатуру Шерман поддержали 56 сенаторов, против выступили 42, пишет ТАСС. В ближайшее время дипломат будет приведена к присяге. В администрации бывшего президента США Барака Обамы Уэнди Шерман уже занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Она также возглавляла американскую команду на переговорах по иранской ядерной программе.

Напомним, ранее сенат США утвердил Дебору Холэнд министром внутренних дел. Ее кандидатуру выдвинул президент Джо Байден. Отмечалось, что 60-летняя Холэнд будет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.

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