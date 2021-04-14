Сенат США утвердил Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря

Сенат конгресса США во вторник утвердил Уэнди Шерман на пост первого заместителя госсекретаря США - вторую по важности должность в американском внешнеполитическом ведомстве.

Во время голосования кандидатуру Шерман поддержали 56 сенаторов, против выступили 42, пишет ТАСС. В ближайшее время дипломат будет приведена к присяге. В администрации бывшего президента США Барака Обамы Уэнди Шерман уже занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Она также возглавляла американскую команду на переговорах по иранской ядерной программе.

Напомним, ранее сенат США утвердил Дебору Холэнд министром внутренних дел. Ее кандидатуру выдвинул президент Джо Байден. Отмечалось, что 60-летняя Холэнд будет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.