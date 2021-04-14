Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ

Если раньше людей в сфере ЖКХ больше всего волновали вопросы состояния и ремонта многоэтажек, то в первом квартале 2021 года на первом месте в топ-10 коммунальных проблем - жалобы на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). А это и перерасчеты, и дополнительные платежи и комиссии.

По данным ЖКХ "Контроль", это 17,5 процента всех жалоб, которые пришли на "горячие" линии и в приемную Национального центра "ЖКХ Контроль". На основании анализа данных обращений был составлен список основных проблем в сфере ЖКХ (Итоги анализа приведены в сводной таблице ниже).

По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ "Контроль" Светланы Разворотневой, причины беспокойства граждан по этому поводу очевидны.

"В первом квартале должникам выставили все штрафы и пени, которые копились, но не выставлялись в пандемийном 2020-м году. Кроме того, в целом ряде регионов в 2021 году выросли взносы за капитальный ремонт и тарифы на содержание общедомового имущества, - пояснила она. В отдельных случаях существенную роль в повышении платежной нагрузки на население сыграли перерасчеты платы за отопление, которые происходят в январе в тех случаях, если в регионах принята схема оплаты по "1/12", то есть в течение всего года".

Действительно, с этого года мораторий на задолженность по платежам за ЖКУ истек. И коммунальщики начали выбивать долги у населения. В регионах порой подходят к этому весьма изобретательно.

Так, в Самаре наряду с таким коммунальным новшеством, как "говорящая" пирамида, о которой мы писали, придумали новый способ. Возле домов неплательщиков вывесили баннеры с напоминанием "Есть долг - нет воды!".

По словам Разворотневой, анализ обращений по теме "Начисления платы за ЖКУ" показывает, что граждане повсеместно переплачивают за услуги ЖКХ. В основном это связано с завышенным объемом коммунальных ресурсов, которые они по факту не потребляют. "Решение этой проблемы мы видим во внедрении энергоэффективных технологий в наши дома и введении прозрачных методик расчета платежей (особенно в сфере теплоснабжения), - считает она.

Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере по итогам I квартала 2020 года?

(ТОП-10 тем обращений по версии НП "ЖКХ Контроль")