Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ

По данным ЖКХ "Контроль", это 17,5 процента всех жалоб, которые пришли на "горячие" линии и в приемную Национального центра "ЖКХ Контроль". На основании анализа данных обращений был составлен список основных проблем в сфере ЖКХ (Итоги анализа приведены в сводной таблице ниже).
По мнению исполнительного директора НП "ЖКХ "Контроль" Светланы Разворотневой, причины беспокойства граждан по этому поводу очевидны.
"В первом квартале должникам выставили все штрафы и пени, которые копились, но не выставлялись в пандемийном 2020-м году. Кроме того, в целом ряде регионов в 2021 году выросли взносы за капитальный ремонт и тарифы на содержание общедомового имущества, - пояснила она. В отдельных случаях существенную роль в повышении платежной нагрузки на население сыграли перерасчеты платы за отопление, которые происходят в январе в тех случаях, если в регионах принята схема оплаты по "1/12", то есть в течение всего года".
Действительно, с этого года мораторий на задолженность по платежам за ЖКУ истек. И коммунальщики начали выбивать долги у населения. В регионах порой подходят к этому весьма изобретательно.
Так, в Самаре наряду с таким коммунальным новшеством, как "говорящая" пирамида, о которой мы писали, придумали новый способ. Возле домов неплательщиков вывесили баннеры с напоминанием "Есть долг - нет воды!".
По словам Разворотневой, анализ обращений по теме "Начисления платы за ЖКУ" показывает, что граждане повсеместно переплачивают за услуги ЖКХ. В основном это связано с завышенным объемом коммунальных ресурсов, которые они по факту не потребляют. "Решение этой проблемы мы видим во внедрении энергоэффективных технологий в наши дома и введении прозрачных методик расчета платежей (особенно в сфере теплоснабжения), - считает она.
Что больше всего беспокоит граждан России в жилищно-коммунальной сфере по итогам I квартала 2020 года?
(ТОП-10 тем обращений по версии НП "ЖКХ Контроль")