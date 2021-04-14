Совфед одобрил штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который вводит крупные штрафы за высадку детей в возрасте до 16 лет без билетов из общественного транспорта.

Принудительная высадка такого пассажира, если он едет без сопровождения и не смог подтвердить оплату проезда, будет наказываться штрафом до 5 тысяч рублей для водителя и от 20 до 30 тысяч - для должностных лиц.

Поправки вносятся в статью 10.12 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Ранее президент подписал изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают водителям и кондукторам высаживать несовершеннолетних "зайцев" из автобусов, троллейбусов и трамваев.