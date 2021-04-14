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14.04.2021 19:50
Рубрика: Власть

Открытый статус

Совфед одобрил закон об участии иноагентов в выборах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об особенностях участия в выборах физических лиц, признанных иностранными агентами или связанных с таковыми.

Аффилированными признают тех, кто в течение двух лет до выборов работал в СМИ-иноагенте или в НКО с таким статусом. К этой же категории законодатель причислил лиц, которые занимаются политической деятельностью и получают при этом деньги или имущество от иноагентов.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Кандидаты, которые сами признаны иноагентами или связаны с ними, должны указывать этот статус в заявлении на регистрацию в избирком, в подписных листах и агитационных материалах. Информацию внесут также в бюллетень и сведения об участниках голосования, которые вывешивают на стенде участковые комиссии. СМИ (в том числе сетевые) в своих публикациях о кандидатах-иноагентах также должны будут указывать на эти особенности. "Этот закон завершает пакет законопроектов, внесенных сенаторской комиссией по защите суверенитета России", - отметил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, один из авторов инициативы.

Введение данных норм, подчеркнул он, связано с необходимостью "предотвращения деструктивного влияния извне на суверенный избирательный процесс в нашей стране". Меры носят "исключительно ответный характер на незаконные попытки вмешиваться в сугубо внутренние дела РФ", указал сенатор. Смысл закона состоит в том, "чтобы каждый российский избиратель имел достоверную информацию о кандидатах на выборные должности в части их возможной связи с зарубежными структурами", пояснил Климов.

Закон вступит в силу со дня опубликования и будет касаться всех будущих выборов, в том числе думских в сентябре этого года.

На пленарном заседании сенаторы одобрили еще один документ, который заработает уже этой осенью. А именно: партии, участвующие в выборах в Госдуму, смогут включать в общефедеральную часть своих списков не десять, а пятнадцать человек.

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Как рассказал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, первоначально речь шла о 20 местах, но в результате переговоров между фракциями Госдумы депутаты определили предельный размер списка в 15 человек. "Решение это будет распространяться в том числе на выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в 2021 году", - уточнил Андрей Клишас.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

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