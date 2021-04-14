Стали известны характеристики iPhone 15

Apple планирует расположить систему распознавания лица Face ID прямо под экраном. Таким образом, iPhone избавится от знаменитой "челки", которая впервые появилась в iPhone X, сообщает MacRumors.com со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо.

Он добавил, что до 2023 года iPhone точно получит сканер отпечатков пальцев под экраном. Вполне возможно, что его получит уже iPhone 13, выход которого планируется в этом году. При этом система Face ID будет устанавливаться в более дорогих версиях устройства.

Также Куо заявил, что Apple откажется от iPhone mini. Это произойдет в 2022 году.