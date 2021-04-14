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14.04.2021 16:56
Рубрика: Digital

Стали известны характеристики iPhone 15

Текст: Иван Черноусов
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Apple планирует расположить систему распознавания лица Face ID прямо под экраном. Таким образом, iPhone избавится от знаменитой "челки", которая впервые появилась в iPhone X, сообщает MacRumors.com со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо.
Стало известно, каким будет iPhone 13. Самое главное

Он добавил, что до 2023 года iPhone точно получит сканер отпечатков пальцев под экраном. Вполне возможно, что его получит уже iPhone 13, выход которого планируется в этом году. При этом система Face ID будет устанавливаться в более дорогих версиях устройства.

Также Куо заявил, что Apple откажется от iPhone mini. Это произойдет в 2022 году.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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