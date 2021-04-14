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14.04.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

Суд наложил арест на более чем 90 авто экс-сенатора Арашукова и его отца

Текст: Александр Степанов
Судом наложен арест на более чем 90 автомобилей, владельцами которых являются бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Ходатайство об определении подсудности дела Арашуковых сейчас слушается в Верховном суде РФ.

Как предает ТАСС, следствие установило, что Раулю Арашукову и Рауфу Арашукову фактически принадлежит более 90 автомобилей. Причем, эти машины были оформлены на третьих лиц или организации. Среди арестованных машин есть как представительские марки - Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, Porche Cayenne, Hummer, так и автобусы ГАЗ и ПАЗ.

Фото: Михаил Филимонов/РИА Новости
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Представитель прокуратуры, выступающий в суде, рассказал, что на это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и потребовал его продлить. По его словам, часть этих автомобилей даже не имеют государственных регистрационных номеров.

Как ранее сообщала "Российская газета", Генеральная прокуратура утвердила уголовное дело Арашуковых и направила его в Верховный суд. Всего по этому делу проходит более 20 человек.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Правительство Генпрокуратура Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова

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