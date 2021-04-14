Суд наложил арест на более чем 90 авто экс-сенатора Арашукова и его отца

Судом наложен арест на более чем 90 автомобилей, владельцами которых являются бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Ходатайство об определении подсудности дела Арашуковых сейчас слушается в Верховном суде РФ.

Как предает ТАСС, следствие установило, что Раулю Арашукову и Рауфу Арашукову фактически принадлежит более 90 автомобилей. Причем, эти машины были оформлены на третьих лиц или организации. Среди арестованных машин есть как представительские марки - Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, Porche Cayenne, Hummer, так и автобусы ГАЗ и ПАЗ.

Представитель прокуратуры, выступающий в суде, рассказал, что на это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и потребовал его продлить. По его словам, часть этих автомобилей даже не имеют государственных регистрационных номеров.

Как ранее сообщала "Российская газета", Генеральная прокуратура утвердила уголовное дело Арашуковых и направила его в Верховный суд. Всего по этому делу проходит более 20 человек.