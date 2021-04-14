Супергеройский комикс автора "Пипца" получит экранизацию

Очень, очень симпатичная новость: комикс Марка Миллара 2014-го "Звездный свет" (Starlight) получит экранизацию. Сообщает об этом Deadline.

Миллар - один из наиболее замечательных сейчас комиксистов, падаван Алана Мура, автор "Пипца", ураганного "Особо опасен", отличнейшей хронооперы "Хронавты", "Императрицы", "Красного сына", "Немезиды", "Наследия Юпитера" и еще кучи крутых штук.

При этом крайне отрадно, что достаточно весомая их часть уже вышла на русском. Включая и "Звездный свет".

"Старлайт" - очень милый и "ламповый" комикс, старомодная история в духе "золотого века" про титульного Супергероя, десятки лет назад свершившего на другой планете революцию, свергнув иго вселенского тирана, вернувшегося на Землю и тихо доживающего на пенсии.

Joe Cornish will direct a film adaptation of the superhero comic “Starlight” by Mark Millar.



Other films adapted from Millar’s works include ‘Kick-Ass’, ‘Kingsman: The Secret Service’, ‘Captain America: Civil War’, and ‘Logan’.



(via @THR) pic.twitter.com/y6Ky9bjnSu — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 13, 2021

В рассказы его, естественно, никто не верит. До того момента, как освобожденный мир снова оказывается в опасности и Звездный свет выходит на бис. Буквально тряхнув стариной.

Как признавался автор, сочинял он свою историю с оглядкой на "Флэша Гордона".

Адаптацией комикса займется Джо Корниш (очень недурная хоррор-комедия "Чужие на районе") - как режиссер и сценарист. Предприятие на балансе Disney / 20th Century.

По касту и датам определенности еще нет