Новости

Российский режиссер снимет голливудский ремейк "Иронии судьбы" 15:50
Станислав Садальский сообщил о смерти актера Олега Марусева 15:42
Умер сценарист "О.С.П.-студии", писатель Василий Голованов 09:46
Умер актер из "Будней уголовного розыска" Борис Мирус 08:40
Ольга Бузова объяснила, почему отказалась вести "Дом 2" 08:27

Супергеройский комикс автора "Пипца" получит экранизацию

Новости
    14.04.2021, 16:08
Текст:   Олег Усков

Очень, очень симпатичная новость: комикс Марка Миллара 2014-го "Звездный свет" (Starlight) получит экранизацию. Сообщает об этом Deadline.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу

Миллар - один из наиболее замечательных сейчас комиксистов, падаван Алана Мура, автор "Пипца", ураганного "Особо опасен", отличнейшей хронооперы "Хронавты", "Императрицы", "Красного сына", "Немезиды", "Наследия Юпитера" и еще кучи крутых штук.

При этом крайне отрадно, что достаточно весомая их часть уже вышла на русском. Включая и "Звездный свет".

"Старлайт" - очень милый и "ламповый" комикс, старомодная история в духе "золотого века" про титульного Супергероя, десятки лет назад свершившего на другой планете революцию, свергнув иго вселенского тирана, вернувшегося на Землю и тихо доживающего на пенсии.

Фото: kinopoisk.ru
Брэд Питт и Хоакин "Джокер" Феникс станут ведущими "Оскара"

В рассказы его, естественно, никто не верит. До того момента, как освобожденный мир снова оказывается в опасности и Звездный свет выходит на бис. Буквально тряхнув стариной.

Как признавался автор, сочинял он свою историю с оглядкой на "Флэша Гордона".

Адаптацией комикса займется Джо Корниш (очень недурная хоррор-комедия "Чужие на районе") - как режиссер и сценарист. Предприятие на балансе Disney / 20th Century.

По касту и датам определенности еще нет

Новости

Вышел трейлер финала "Сокола и Зимнего солдата" 08:20
Вышел русский трейлер продолжения "Телохранителя киллера" 08:14
Вышел первый русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 08:06
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 13.04.2021
⧣ США
Фото: twitter.com/ am_cinematheque
Умер режиссер "Дикой семерки" и "Псих-аута" Ричард Раш 13.04.2021
Брэд Питт и Хоакин "Джокер" Феникс станут ведущими "Оскара" 13.04.2021
Люси Лью сыграет злодейку в продолжении "Шазама!" 13.04.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер фильма "Конг: Остров Черепа" снимет игровой ремейк Gundam 13.04.2021
Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи" 12.04.2021
Опубликован первый кадр из сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном 12.04.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Бенедикт Камбербэтч сыграет в сериале-ремейке "39 ступеней" Хичкока 12.04.2021
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 12.04.2021
Фото: стартовали съемки фильма "Черный Адам" 10.04.2021