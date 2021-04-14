Турбизнес отметил рост интереса россиян к отдыху в России

Запросы на подбор туров по России и бронирования отелей на этой неделе выросли на 50-100% по сравнению с началом апреля, рассказали "РГ" представители турбизнеса.

Количество обращений в колл-центр с вопросами о направлениях путешествий по России на майские праздники выросло в два раза, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Могло повлиять ограничение авиасообщения с Турцией.

Но в целом спрос не может сразу переориентироваться, туристы ждут решения по своим заявкам от туроператоров, работающих на турецком направлении, пояснили в компании.

Аналитики сервиса Ostrovok.ru отметили рост количество бронирований отелей в России на этой неделе по сравнению с началом апреля. В частности, в Сочи количество бронирований увеличилось на 25%, в Ялте - на 20%, в Анапе - на 40%, в Севастополе - на 50%.

Стоимость туров по России по сравнению с 2019 годом не изменилась, отметил представитель "Алеана". Эту информацию подтверждает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. При этом, по его словам, выросла стоимость размещения в отелях. Цены начали расти в феврале-марте, так как начал повышаться спрос на путешествия.

"Рынок начал подниматься, нами был зафиксирован рост продаж где-то еще с середины февраля. Мы видим удорожание в среднем на 10 - 12%", - сказал Ромашкин.

При этом есть отели, которые подняли цены на 15-20%. Как правило, это дорогие отели с хорошей инфраструктурой. Их в России мало и уже в прошлом году на такие объекты был повышенный спрос, так как туда едут обеспеченные туристы. Отели "две звезды" или "три звезды" повышали цены умеренно, примерно на 5-6%. Они были слабо загружены в прошлом году и у них сдержанные ожидания на этот год.