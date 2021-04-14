Новости

Пашинян сообщил, когда уйдет в отставку 17:56
Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России 17:55
В Саратовской области завершили поиски якобы упавшего самолета 17:47
Нотр-Дам откроют в 2024 году 17:42
За рекламу алкоголя в интернете предлагают штрафовать на полмиллиона 17:37
Умер сценарист "Бригады" и "Мы из МУРа" Александр Анненский 17:37
В Москве после зимы проснулись ежи и лягушки 17:37
Украинский пранкер заочно приговорен в России к шести годам колонии 17:23
Убийца ветерана в Воронеже получил 19 лет 17:23
Начальник "Локомотива" прокомментировал инцидент перед матчем со "Спартаком" 17:21
"Круг добра" закупит незарегистрированный препарат для больных детей 17:20
Следователи ходатайствовали об аресте руководства "Невской мануфактуры" 17:15
Медведев: Президент в июне обсудит с Совбезом вопросы безопасности на выборах 17:12
Турбизнес отметил рост интереса россиян к отдыху в России 17:10
"Американский Мавроди" Бернард Мэдофф умер в тюрьме 17:10
Стали известны характеристики iPhone 15 16:56
Путин оценит доступность госуслуг 16:42
Цены на нефть поднялись выше 65 долларов за баррель 16:40
В тамбовском селе сгорели пять домов 16:33
Датская чиновница упала в обморок во время пресс-конференции 16:32
Под Липецком сгорела приехавшая на тушение пожарная машина 16:27
Армения приобретет миллион доз "Спутник V" 16:23
Медведев: Важно проработать вопрос о безопасности избирательных участков 16:22
ФАС проверит иностранные поисковики в рамках дела "Яндекса" 16:16
Температура в Москве повторила рекорд 1962 года 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
14.04.2021 17:10
Рубрика: Экономика

Турбизнес отметил рост интереса россиян к отдыху в России

Текст: Евгений Гайва

Запросы на подбор туров по России и бронирования отелей на этой неделе выросли на 50-100% по сравнению с началом апреля, рассказали "РГ" представители турбизнеса.

Фото: iStock
Ростуризм разработает дополнительные меры поддержки туроператоров

Количество обращений в колл-центр с вопросами о направлениях путешествий по России на майские праздники выросло в два раза, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Могло повлиять ограничение авиасообщения с Турцией.

Но в целом спрос не может сразу переориентироваться, туристы ждут решения по своим заявкам от туроператоров, работающих на турецком направлении, пояснили в компании.

Аналитики сервиса Ostrovok.ru отметили рост количество бронирований отелей в России на этой неделе по сравнению с началом апреля. В частности, в Сочи количество бронирований увеличилось на 25%, в Ялте - на 20%, в Анапе - на 40%, в Севастополе - на 50%.

Стоимость туров по России по сравнению с 2019 годом не изменилась, отметил представитель "Алеана". Эту информацию подтверждает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. При этом, по его словам, выросла стоимость размещения в отелях. Цены начали расти в феврале-марте, так как начал повышаться спрос на путешествия.

"Рынок начал подниматься, нами был зафиксирован рост продаж где-то еще с середины февраля. Мы видим удорожание в среднем на 10 - 12%", - сказал Ромашкин.

При этом есть отели, которые подняли цены на 15-20%. Как правило, это дорогие отели с хорошей инфраструктурой. Их в России мало и уже в прошлом году на такие объекты был повышенный спрос, так как туда едут обеспеченные туристы. Отели "две звезды" или "три звезды" повышали цены умеренно, примерно на 5-6%. Они были слабо загружены в прошлом году и у них сдержанные ожидания на этот год.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Косачев о полетах в Турцию: Запрета по политическим причинам не было
Медведев: Работа над новым КоАП должна завершиться в этом году
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента