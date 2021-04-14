Умер сценарист "Бригады" и "Мы из МУРа" Александр Анненский

Советский, российский кинодраматург, сценарист, писатель и публицист Александр Анненский скончался в Германии на 72-м году жизни 13 апреля.

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ. Причина смерти не называется.

Александр родился в 1950 году в семье режиссера и сценариста Исидора Анненского ("Медведь", "Анна на шее", "Первый троллейбус"). Окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал в РИА Новости, в центральных СМИ, на киностудиях и ТВ.

Автор сценария картин "Мы из МУРа", "В течение суток", "Точка опоры", документальных лент "Бригада", "Бригадир", "Мы строим", "Мы работаем в ЗАУ", "Старик им небо", "Беде навстречу".

В 2011-м выпустил автобиографическую книгу "Фанера над Парижем".