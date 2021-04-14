В Аргентине оценили эффективность "Спутник V"

В Аргентине опубликованы официальные данные эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Согласно этому исследованию, проведенному с участием 288 человек старше 18 лет, входящих в состав медицинских бригад государственных больниц провинции Буэнос-Айрес, через три недели после получения первой дозы 94% человек показали наличие специфических антител.

Исследование было проведено министерством здравоохранения провинции и специализированным научно-исследовательским центром Института Конисе-Лелуара. Его участники были разделены на две группы: одна в возрасте от 18 до 59 лет, другая - старше 60 лет. Среди последних показатель выработки антител составил 89%. При этом по итогам введения обеих доз "Спутник V" антитела были обнаружены у 100% вакцинированных.

Интересным результатом работы стал тот факт, что у тех, кто переболел COVID-19 и получил первую дозу российского препарата, количество выработанных антител было в среднем в 5 раз выше, чем у остальных. Специалисты пришли к выводу, что это говорит о том, что такие люди фактически защищены от вируса и не нуждаются во второй дозе.

"Вакцина "Спутник V" дает устойчивый иммунный ответ у большинства вакцинированных. Если мы проанализируем группу имевших контакт с вирусом, то у них не наблюдалось значительного увеличения титра антител при применении второй дозы, что говорит о том, что эта популяция не получит дополнительных преимуществ при получении второй дозы", - подтвердила изданию La Nacion Андреа Гамарни, координатор исследования и руководитель лаборатории молекулярной вирусологии Института Конисе-Лелуара.

Кроме того, также была оценена способность сывороток вакцинированных добровольцев нейтрализовать вирусную инфекцию. "Мы обнаружили нейтрализующие антитела у более чем 90% людей, получивших разовую дозу вакцины. Измерения согласовывались с анализом общих титров IgG и показывают, что количество нейтрализующих антител в группе вакцинированных одной дозой, но имевших ранее контакт с COVID-19, было выше, чем в другой группе (не контактировавших с вирусом) после получения второй дозы", - отметила Гамарни.

В документе подчеркивается, что проведенное исследование впервые включило международный стандарт антител против нового коронавируса, недавно созданный Всемирной организацией здравоохранения, который позволяет количественно определять их по одному и тому же правилу в разных частях мира. Результаты получены в разных лабораториях с использованием разных технологий.