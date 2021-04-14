В Госдуме призвали поддержать клуб "Ахмат" после санкций США

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал инициативы, направленные на поддержку спортивного клуба "Ахмат" из Грозного, который попал под санкции США.

Об этом стало известно по итогам круглого стола, организованного для обсуждения этой темы. В нем приняли участие замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, а также спортивные функционеры и депутаты Госдумы.

"Это необоснованное решение - применить санкции к профессиональному спортивному клубу", - подчеркнул председатель комитета Борис Пайкин, которого цитирует РИА Новости.

По его мнению, депутатам нужно "выработать конкретные способы и меры поддержки", потому что не исключена ситуация, что таких пострадавших от политики США клубов, как "Ахмат", будет больше.

Решено, что комитет подготовит соответствующее обращение в правительство РФ.