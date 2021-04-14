В МВД опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что с 1 июня автовладельцев будут штрафовать, если они ездят на шипованных шинах.

Штрафы по "резиновой" статье в этом году водителям скорее всего не придут. Фото: Виктор Погонцев

Проект постановления о запрете автомобилистам ездить на резине не по сезону еще находится в стадии разработки. Поэтому говорить о введении нового штрафа в размере до 500 рублей с 1 июня преждевременно, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

"В целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, ведется разработка соответствующего проекта постановления правительства РФ, который в настоящее время проходит процедуру согласования", - отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре прошлого года на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru был размещен разработанный МВД проект постановления правительства, утверждающий перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. В частности, в этом перечне запрещалась эксплуатация зимой (декабрь, январь, февраль) машин на летних шинах и летом (июнь, июль, август) - автомобилей на шипованных шинах. При этом отмечалось, что по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены. Штраф за эксплуатацию автомобиля с неисправностями из этого перечня предусмотрен действующей статьей Кодекса об административных правонарушениях, а именно частью 1 статьи 12.5. В соответствии с ней водитель может быть оштрафован на 500 рублей.

В проекте постановления указывалась дата его вступления в силу - 1 июня.

Поэтому некоторые СМИ и решили, что документ все равно будет принят и водителей начнут штрафовать за новое для нашего законодательства нарушение.

Но самое интересное заключается в том, что 1 июня, даже при полной готовности документа, вступить в силу он бы не смог.

С 1 февраля этого года вступила в силу новелла Закона "Об обязательных требованиях в РФ", согласно которой новые обязательные требования для бизнеса могут вступать в силу два раза в год: либо 1 марта, либо 1 сентября. Причем не ранее чем через 90 дней с момента официального опубликования. А значит, новый перечень неисправностей, поскольку на бизнес он тоже распространяется, может вступить в силу только в указанные даты.

Но сейчас готовность этого документа такова, что даже принять его за 90 дней до 1 сентября не успеют.

Соответственно, ожидать штрафов за использование летних шин зимой, а шипованных летом раньше 1 марта следующего года не стоит. С этой же даты водителей начнут штрафовать за управление машиной без техосмотра.