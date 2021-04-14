В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 11 тысяч актов

В рамках "регуляторной гильотины" отменено более 11 тысяч нормативно-правовых актов. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Заявление прозвучало на коллегии Министерства юстиции России.

По его словам, при этом принято, чтобы восполнить пробелы, более 500 нормативно-правовых актов. "Вклад Минюста носил решающий характер, работа проводилась качественно, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Механизм "регуляторной гильотины" показал свою эффективность. Надо распространять и дальше".

В свою очередь министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что непосредственно ведомством была обеспечена отмена более 8,8 тысяч советских актов.