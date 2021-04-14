В России стартовали продажи кроссвэна Kia Carnival

Продажи Kia Carnival четвертого поколения начались в России. Машина доступна в пяти комплектациях и восьми вариантах оснащения по цене от 2 599 900 до 3 579 900 рублей.

В компании машину называют не минивэном, а кроссвэном, поскольку, по мнению маркетологов, она сочетает преимущества MPV, кроссовера и автомобиля бизнес-класса.

Новинка получила два варианта двигателей линейки Smartstream. Это дизельный мотор объемом 2,2 литра на 199 л.с. мощности и 440 Нм крутящего момента и бензиновый V6 на 3,5 л, который выдает 249 л.с. и 331,5 Нм. Последний доступен только в богатых версиях, начиная с Prestige. Сочетаются моторы с 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом.

Салон у машины восьмиместный, кроме топовой комплектации Premium+, в которой на втором ряду предусмотрены два раздельных капитанских кресла. Уже в "базе" имеются полностью светодиодные фары и ДХО, семь подушек безопасности, круиз-контроль, кондиционеры для водителя и пассажира второго ряда, камера заднего вида и задние датчики парковки, мультимедийная система с экраном 8 дюймов. В "зимний" пакет вошли подогревы передних сидений, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя.

Среди главных "фишек" более оснащенных версий - бесшовное сочленение мониторов цифровой "приборки" и медиасистемы, а также функция "Общение с пассажирами". Она позволяет водителю наблюдать за теми, кто сидит сзади, и усиливать звук своего голоса через акустическую систему. В компании особо отмечают, что Carnival стал первым в мире автомобилем с интеллектуальной системой открывания сдвижных боковых дверей.

Фото: Пресс-служба Kia.