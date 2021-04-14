В России внедрят методы цифрового проектирования дорог

Строить дороги в России будут с помощью технологии InfraBIM, которая позволяет создавать пространственную информационная модель инфраструктуры с учетом всех деталей будущей дороги - полос отвода, разделительных ограждений, дорожных знаков. Перспективы внедрения цифровых методов проектирования обсудили на заседании Научно-технического совета (НТС) госкомпании "Автодор", сообщили в компании.

Уже есть примеры пилотного проектирования скоростных дорог с помощью цифровых технологий. Например, InfraBIM технологии на стадии проекта планировки территории трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань использовал один из институтов.

Результаты выполнения пилотных проектов с элементами информационного моделирования и апробация их на стадии строительства и эксплуатации автомобильных дорог позволят создать практическую основу для дальнейшего совершенствования нормативно-технической базы InfraBIM.

Но для того, чтобы такой вид проектирование в России стал повсеместным, необходимо создать общеотраслевую цифровую платформу с применением отечественного программного обеспечения по поддержке информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла автомобильных дорог.

InfraBIM технологии являются базовыми для Цифровой экономики, на основе которых можно проводить цифровую трансформацию дорожного хозяйства в ближайшие годы, считают в НТС.