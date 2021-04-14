В России внедрят методы цифрового проектирования дорог

Уже есть примеры пилотного проектирования скоростных дорог с помощью цифровых технологий. Например, InfraBIM технологии на стадии проекта планировки территории трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань использовал один из институтов.
Результаты выполнения пилотных проектов с элементами информационного моделирования и апробация их на стадии строительства и эксплуатации автомобильных дорог позволят создать практическую основу для дальнейшего совершенствования нормативно-технической базы InfraBIM.
Но для того, чтобы такой вид проектирование в России стал повсеместным, необходимо создать общеотраслевую цифровую платформу с применением отечественного программного обеспечения по поддержке информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла автомобильных дорог.
InfraBIM технологии являются базовыми для Цифровой экономики, на основе которых можно проводить цифровую трансформацию дорожного хозяйства в ближайшие годы, считают в НТС.