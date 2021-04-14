В Сеть слили все подробности о новом Toyota Land Cruiser 300

Снова дилеры проболтались о спецификациях нового Toyota Land Cruiser 300. Бензиновые версии внедорожника должны встать на конвейер уже 1 июля, а через почти три недели к ним присоединится и дизельная модификация. Гибрида пока не будет.

Базовым для Land Cruiser 300 станет бензиновый V6 3.5 литра от Lexus LS 500, который выдаёт 420 л.с. и 589 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод есть, но, говорят, блокировка заднего дифференциала является опциональной.

В стандартной комплектации внедорожник будет оснащён светодиодной оптикой и динамическими поворотниками, тремя рядами сидений, креслом водителя с электрорегулировками, системой идентификации по отпечатку пальца, вторым рядом кресел с пропорциями складывания 40:20:40 (на актуальной версии - 60:40).

В зависимости от комплектации LC 300 может быть укомплектован датчиками удара, задней дверью с электроприводом, люком в крыше, системой вентиляции передних кресел и заднего дивана, 12-дюймовой мультимедиа, 20-дюймовыми колёсами, Toyota VDIM (cистема интегрированного управления динамикой автомобиля), адаптивной подвеской AVS.

Турбодизель 3.3 V6 мощностью 309 л.с. (687 Нм) также работает в паре с новым "автоматом". Интересно, что внедорожник с этим мотором будет только с пятью местами в салоне.

Toyota Land Cruiser 300 также предложат в версии GR-S, причём шильдик Gazoo Racing в данном случае означает не только другой обвес, перешитый салон и комплект эксклюзивных дисков, а действительно адаптацию под хардкорное бездорожье: в базовое оснащение входят блокировки переднего и заднего дифференциалов, электронно-управляемая система кинетической стабилизации подвески (KDSS), 18-дюймовые диски с внедорожной резиной, а люк в крыше, например, и VDIM исключены из списка.

Дилер, беседовавший с creative311, упомянул также гибридную версию нового "Крузака": по его словам, в списке такой модели пока нет, ожидается, что она появится в 2022 году.