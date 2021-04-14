В США назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson

В США назвали возможную причину образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson & Johnson. "Это редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов", - заявил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров американского минздрава. Его мнение приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о появлении тромбов у шести американок, одна из которых скончалась вскоре после укола. Возраст женщин - от 18 до 48 лет. Побочные эффекты регистрировались через неделю-две после вакцинации.

Стоит отметить, что в США препаратом Johnson & Johnson привили 6,8 миллиона человек. А в европейских странах использование вакцины отложено на неопределенный срок, что еще более осложнит процесс вакцинации, который и без этого шел медленнее запланированного из-за проблем с препаратом AstraZeneca.