Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения

Белый дом стремится стабилизировать отношения с Россией, заявила на брифинге 14 апреля пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки. По ее словам, встреча президентов США и России могла бы способствовать этому.

"Наша задача в США - иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе", - заявила она. В числе этих сфер, например, переговоры по стратегической стабильности и по иранской ядерной проблеме.

Также она отметила, что состоявшиеся 13 апреля телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена "были конструктивными".

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, встреча может состояться предстоящим летом.