Вице-спикер СФ: Оглашение Послания президента пройдет в Манеже

Оглашение Послания президента Федеральному собранию пройдет в столичном Манеже, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Заслушивание Послания состоится, как вы знаете, 21 апреля, в 12​​​:00 в центральном выставочном зале Манеж", - сказал он в среду по окончании пленарного заседания Совфеда.

Отметим, что прошлое Послание Владимир Путин также огласил в Манеже 15 января 2020 года. Годом ранее встреча главы государства с депутатами и сенаторами проходила в Гостином дворе.

Трансляция послания президента на пройдет на трех телеканалах - Первом, "России 1" и НТВ - 21 апреля с 12.00 до 13.00.