Visa и Mastercard ответили на слова о возможности отключения в России

Visa и Mastercard продолжают работу в России в обычном режиме. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления обеих компании.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский отметил, что компания ведет бизнес в России более 20 лет и россияне используют 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. "Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК", - добавил он.

В Visa рассказали, что компания работает в России более 30 лет и вносит вклад в цифровизацию экономики, привнося на российский рынок современные платежные технологии.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что в Банке России не видят рисков отключения платежных систем Visa и Mastercard. По ее словам, это крайне невыгодно международным платежным системам. "Ситуация на рынке достаточно спокойная", - сказала она.