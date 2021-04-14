Вскрыли контейнер и нашли мотоцикл "Днепр" в заводском состоянии

Блогер Roma Urraco опубликовал видео, в котором энтузиасты нашли контейнер с интересной "капсулой времени".

Прежде чем добраться до мотоцикла "Днепр" МТ-11, мужчинам пришлось изрядно потрудиться, чтобы вскрыть контейнер. Сам "Днепр" был хорошо спрятан под одеялами.

Мотоцикл в паре с коляской пребывает в заводском состоянии. Экземпляр отличает минимальный пробег в 123 км. Известно, что "Днепр" почти всё время (около 30 лет) простоял в вышеупомянутом металлическом контейнере.

Судя по видео, данную находку погрузили на эвакуатор. Спустя некоторое время мотоцикл привели в товарный вид.

Советский тяжёлый мотоцикл "Днепр" МТ-11 производили на Киевском мотоциклетном заводе с середины 1980-ых годов. Модель заменила МТ-10-36.

"Днепр" МТ-11 оснащается двухцилиндровым мотором объёмом 649 куб. см (мощность 32 л. с.) и четырехступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость составляет 105 км/ч, расход топлива 8 литров на 100 км. Объём топливного бака - 19 литров, грузоподъёмность - 260 кг, масса - 335 кг. Мотоцикл оборудован передней телескопической вилкой, задним маятниковым амортизатором, барабанными тормозами.