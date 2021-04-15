Новости

Новая функция появится в Instagram 01:25
Привитые "Спутником V" освобождены от карантина при въезде в Словению 00:58
Новая неделя в регионах центра России начнется с аномального тепла 00:50
Пушков оценил заявление Блинкена о заинтересованности в диалоге с Россией 00:41
США отменили выход эсминцев Donald Cook и Roosevelt в Черное море 00:36
В Испании запретили использовать поступившую вакцину Johnson & Johnson 00:20
Глава Пентагона заявил о продолжении военных поставок на Украину 00:17
Грузия анонсировала вывод 860 военных из Афганистана 14.04.2021
В Госдуме призвали поддержать клуб "Ахмат" после санкций США 14.04.2021
Киев анонсировал строительство двух заводов по производству патронов 14.04.2021
Поздняков: Экипировка россиян на Олимпиаду соответствует требованиям CAS 14.04.2021
Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая 14.04.2021
Опубликовано фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении семи правнуков 14.04.2021
Цены на нефть выросли на 5% после выхода статистики по запасам в США 14.04.2021
Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере 14.04.2021
В Вооруженных силах вылечились от COVID более 32,6 тысячи военнослужащих 14.04.2021
УЕФА может отменить правило выездного гола в овертаймах 14.04.2021
Гендиректор "Невской мануфактуры" арестован на два месяца 14.04.2021
Первый этап молодежного кинофорума пройдет в рамках Московского кинофестиваля 14.04.2021
Вашингтон надеется, что встреча Путина и Байдена стабилизирует отношения 14.04.2021
Число новых случаев COVID-19 в Турции впервые превысило 60 тысяч за сутки 14.04.2021
Как к отмене в Москве бумажных медсправок отнеслись родители, врачи и учителя 14.04.2021
"РГ" узнала подробности работы пожарных на "Невской мануфактуре" 14.04.2021
Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии 14.04.2021
В Аргентине считают, что "Спутник V" защищает от COVID лучше других вакцин 14.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 00:00
Рубрика: Общество

Человек, который построил специальность

Сегодня 70 лет академику Баграту Алекяну
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8432)
Не берусь судить: то ли это случайное совпадение, то ли специально спланировано, но именно в канун семидесятилетия выдающегося российского хирурга академика Баграта Алекяна официально заявлено: есть специальность "рентгенэндоваскулярная хирургия заболеваний сердца и сосудов". Премьер-министр России подписал соответствующий документ. Отныне ВАК готов принимать к защите диссертации по этой специальности.
Баграт Гегамович Алекян делает в год 600 операций на сердце, сосудах. Фото: Александр Корольков Баграт Гегамович Алекян делает в год 600 операций на сердце, сосудах. Фото: Александр Корольков
Баграт Гегамович Алекян делает в год 600 операций на сердце, сосудах. Фото: Александр Корольков

Главная ее особенность: вмешательства проходят без разрезов, без наркозов, через небольшие проколы под контролем рентгеновских лучей в специальных оперционных. - Таким образом, этот круг работы и вклада Баграта Гегамовича в отечественную медицину, и в частности в становление специальности как таковой, завершился победой и торжеством дела всей его жизни.

Фото: из личного архива Мурада Новрузбекова
После трансплантации печени выживают свыше 85 процентов тяжелейших больных

Баграт Алекян организовал, построил очень нужную, очень важную специальность, вырастил более 60 замечательных учеников, многие из которых заведуют отделениями и работают в различных точках нашей страны и за рубежом. Я иногда шучу: "К Баграту прилипают его ученики как пчелы на мед". И потому что это новое направление в медицине, в хирургии. Но самое главное - он их ведет и после окончания обучения. Они постоянно собираются на организованные им же ежегодные конгрессы, в которых участвуют тысячи специалистов со всего мира.

Это говорит мне друг юбиляра (время дружбы 50 лет!), соратник и начальник по совместной работе, директор Научного медицинского исследовательского института имени Вишневского академик Амиран Ревишвили. А мне даже немного обидно: недавно с Багратом Гегамовичем виделись, разговаривали. В том числе и о предстоящем юбилее. И он ни слова не сказал о важнейшем событии в своей жизни. Жалуюсь Амирану Шотаевичу, а он смеется: "Это же Баграт! Для всех, о всех. О себе в последнюю очередь. Мы полвека дружим, работаем вместе и рядом. Сегодня он мой первый заместитель по науке в НМИЦ имени Вишневского, в котором он с 2016 года. До этого более 40 лет работал в Бакулевском центре. И я там работал. И у меня, и у него судьба сложилась так, что мы начинали и продолжаем вместе".

Обиду затаила: все-таки дни юбилейные.

Баграт, в вашей семье врачей не было. А вот вы...

Баграт Алекян: Мы жили в Ереване. Когда мне исполнилось десять лет, я целых три месяца болел, лежал. Что-то случилось с ногой. Сосед по дому, врач, был удивительным человеком. В меня, можно сказать, вселилось: лучшая профессия - лечение людей. И в 1968 году поступил в Ереванский медицинский институт, который и окончил в 1974 году.

Конечно, с красным дипломом?

Баграт Алекян: Ошибаетесь! У меня была тройка по политэкономии. Потому о красном дипломе не могло быть и речи.

Однако выдающийся ученый, хирург, организатор академик Владимир Иванович Бураковский в 1975 году, всего через год после окончания вами вуза, взял вас в Институт сердечно-сосудистой хирургии...

Баграт улыбается тому, что знаю об этом факте его биографии. Факте, которым он несказанно гордится, считает судьбоносным. Говорит, что в его трудовой книжке всего две записи. 42 года работы в этом Институте (ныне центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева) - с 1975 года по 2016 год. А с 2016-го и по сей день - Институт имени Вишневского.

После нашего вмешательства ребенок на глазах оживает. Уходит синюшность, кроха становится розовым. Живет 

Может, и не самое популярное в наше стремительное время качество жизни под названием верность, но, согласитесь, притягательное. Со своей будущей женой Мариной Баграт учился с первого класса в школе. В этом году им обоим по 70 лет. И 50 лет совместной жизни - золотая свадьба.

Внедряются в разговор цифры. Как без них! Время же не только стремительное, оно еще и цифровое, даже во врачевании. Баграт Гегамович делает в год 600 операций на сердце, сосудах.

А первую операцию помните?

Баграт Алекян: Это был 1978 год. Из роддома привезли ребенка восьми часов от рождения. Тяжелейший врожденный порок сердца, транспозиция аорты и легочной артерии. Дети с таким пороком погибают в первые часы жизни. В 1972 году американский профессор кардиолог Ульям Рашкинд впервые в мире провел эндоваскулярную операцию по спасению малыша с такими показаниями. Мой учитель выдающийся хирург Юрий Самуилович Петросян, который тоже работал у Владимира Ивановича Бураковского, сделал ее впервые в СССР в 1973 году. А через пять лет доверил ее проведение мне. Не стану о подробностях. Это совершенно удивительная операция! Вот был кроха просто синего цвета, едва живой. А после нашего вмешательства ребенок на глазах оживает. Уходит синюшность, малыш становится розовым. Живет. Через два месяца этим детям можно сделать открытую операцию на сердце. И дальше нормальная жизнь .

Родители того ребенка сказали вам спасибо?

Баграт Алекян: Такая методика спасения новорожденных с тяжелейшем пороком сердца применяется и сегодня.

Это Баграт: он о том, что для него важнее, существеннее.

- Баграт очень принципиален и строг, даже ортодоксален в плане диагностики и лечения пациентов, - говорит Амиран Шотаевич. - Особенно если это касается выбора в пользу малотравматичного рентгенэндоваскулярного метода лечения больных. Того направления, у истоков которого он стоял в нашей стране. Он проводит мини-инвазивные операции, которые, казалось бы, не очень долгие по времени. Но для их выполнения требуется использование рентгеновских лучей, что, естественно, оставляет отпечаток на его здоровье. Это в буквальном смысле "aliis inserviendo consumor", что в переводе с латыни: "служа другим, сгораю сам". Специальность так и называется - "рентгенэндоваскулярная хирургия".

Фото: Евгения Смолянская
Одному из ведущих кардиохирургов мира Ренату Акчурину исполняется 75 лет

Баграт помогает пациентам, оперируя их через мелкие проколы, вместо привычных разрезов. Ставит стенты в сосуды, ставит клапаны сердца. В это время его пациенты в сознании и общаются с ним. Баграт первым начинал в нашей стране и даже в мире разработку многих сложнейших сердечных проблем. Например, начал в нашей стране имплантацию аортального клапана закрытым способом. А это требует особой виртуозности и дотошности, чтобы все сделать точно и правильно. Более 95 процентов новых операций врожденных пороков у детей сделаны Багратом.

Есть хирурги, которые оперируют только взрослых. Есть хирурги, которые оперируют только детей. Юбиляр не из их числа: он оперирует и тех, и других. Потому...

Баграт! 50 лет из года в год, изо дня в день перед вами на операционном столе чье-то больное сердце. Да, его надо спасать. Но все-таки... Все-таки - это уже дело привычное. Обычная работа. Что испытываете?

Баграт Алекян: Трепет. Всегда. Даже при любой стандартной операции.

А перед каждой операцией - подробная беседа с самим пациентом, его близкими, с родителями детей... Мама одного спасенного вами малыша в подробностях передавала мне содержание вашей беседы с ней...

Баграт Алекян: Это совершенно обязательно, необходимо. Это моя обязанность. Иначе нельзя! А уж если пациент - ребенок... Надо все объяснить, сказать о возможных рисках. Решение за пациентом.

А если не все удалось, заснуть после такой операции можно?

Баграт Алекян: Я не могу. Даже если знаю, что сделал все, что можно, что мог... Не могу.

Но на следующий день снова в операционную?

Баграт Алекян: Профессии нельзя изменять. А уж тем более нашей.

И следовать известному врачебному девизу: "Не навреди"?

Баграт Алекян: ...И помоги...

Общество Здоровье Интервью Ирины Краснопольской

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии