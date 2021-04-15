Александр Бортников: За два года в России предотвращено 78 терактов

За последние два года российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 преступлений террористической направленности, среди которых 78 терактов. Об этом директор ФСБ Александр Бортников заявил в четверг, выступая на международной конференции Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Также, по его словам, разгромлено бандподполье на Северном Кавказе, пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций. При этом он отметил, что в России и странах Европы главари нацелены прежде всего на формирование спящих ячеек, ориентированных на ведение автономной террористической деятельности, совершение точечных атак и акций индивидуального джихада​​​. Наряду с этим ставка делается на террористов-одиночек, которые, как правило, являются попавшими под влияние исламистов выходцами из мусульманских стран. Кроме того, по его словам, возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются подрыва сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку.

Ранее в интервью "РГ" Александр Бортников рассказал, что за последние 10 лет в России было не допущено около 200 терактов. Как отметил глава ФСБ, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10 процентов таких атак, то в 2018 году - уже около 80 процентов, а в 2020 году - 96 процентов. За этот же период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, то есть взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз - с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.

Выступая сегодня на полях Межпарламентской ассамблеи глава российской спецслужбы подчеркнул, что сейчас расширен инструментарий борьбы с финансированием терроризма. Продолжается работа по законодательному закреплению мер по распространению ложных сообщений об угрозах взрыва, устанавливаются дополнительные требования для операторов связи.