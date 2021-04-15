США отменили выход эсминцев Donald Cook и Roosevelt в Черное море

Посольство США в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей через пролив Босфор в Черное море. Об этом сообщил дипломатический источник в турецком министерстве иностранных дел.

Речь идет об эсминцах Donald Cook и Roosevelt, которые, как сообщалось ранее, направляются из Средиземного моря в Черное. Оба корабля могут нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1600 км.

"Да, посольство США уведомило наше министерство об этом [отмене прохода кораблей]", - приводит РИА Новости ответ своего собеседника в МИД на соответствующий вопрос.

В то же время дипломатический источник ТАСС подтвердил, что корабли в среду не проходили Босфор. Но в данном случае информации об отмене такой операции агентство не получило.