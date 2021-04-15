Американский сенатор поздравила ВВС США снимком российских Су-34

The image showing Russian Su-34 jets, was used by Sen. @cindyhydesmith to wish @USAFReserve Command a happy birthday, a picture of things to come when the American empire has fallen.

https://t.co/YBY12ofsT3 pic.twitter.com/XnUDkC5wXH — Mats ☮ Nilsson (@mazzenilsson) April 15, 2021

Американский сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит поздравила с 73-й годовщиной со дня образования Резервное командование ВВС США изображением российских истребителей. Пост с самолетами Су-34 политик разместила в Twitter.

"С 73-м Днем рождения @USAFReserve! Благодарна всем резервистам, которые постоянно готовы служить нашей нации",- написала она в соцсети.

После того, как под подозрением стали появляться разоблачительные комментарии, то Синди Хайд-Смит, как сообщает RT, удалила пост. Тем не менее пользователи интернета успели сделать скриншоты.

Часть комментаторов связали ошибку с тем, что Республиканская партия США "принадлежит России".

Доктор военных наук в Королевском колледже в Лондоне Роб Ли отметил, что твит Хайд-Смита является частью "национального времяпрепровождения американцев, ошибочно принимающих русское оружие за наше".

Эксперт напомнил, что в сентябре прошлого года предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов МиГ-29 и автомата Калашникова. В октябре 2019 года конгрессмен и ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с днем рождения с изображением ракетного крейсера ВМФ России "Петр Великий".