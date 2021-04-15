Audi представила новый Q4 в двух ипостасях

Марка Audi провела презентацию кроссоверов Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron. Максимальный пробег моделей на одной зарядке - до 520 км.

В Audi говорят, что серийная версия автомобиля на 95% идентична концептуальной, показанной на автосалоне в Женеве в 2019 году. Индекс указывает на то, что новинка расположена между Q3 и Q5, но пока это лишь формальность, потому что модели не имеют электрических версий. Тем не менее, длина Q4 e-tron - 4588 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.28 Cd у обычной версии и 0.26 Cd - у кросс-купе Sportback.

В компании уверяют, что по количеству свободного места в салоне новые Q4 соответствуют Q7, чего удалось добиться благодаря ровному полу. Объём багажника Q4 e-tron составляет 520 литров, у Q4 e-tron Sportback - 535 литров (при этом высота погрузки из-за линии крыши чуть меньше), при сложенной спинке заднего ряда - 1490 и 1460 литров соответственно.

Фото: Пресс-служба Audi.

В салоне никаких сюрпризов, и в его архитектуре узнаётся Audi. Приборная панель, разумеется, цифровая, "нарисована" на экране 10.25 дюйма, максимальный размер тачскрина мультимедиа - 11.6 дюйма.

Также новые кроссоверы получили проекционный дисплей с дополненной реальностью: благодаря новой светодиодной матричной фаре, и Q4 e-tron являются первыми моделями марки, получившими такую, подсказки навигатора и показания "приборки" проецируются на дорожное полотно в пределах десяти метров от автомобиля.

Базовая модель Audi Q4 35 e-tron оснащается одним электродвигателем на задней оси мощностью 168 л.с. и моментом 310 Нм, компактная батарея имеет ёмкость 52 кВт∙ч, что позволяет проезжать до 341 км по европейскому циклу WLTP, у версии Sportback показатель чуть лучше - 349 км.

Двигатель Q4 40 E-Tron выдаёт 201 л.с. (310 Нм), ёмкость батареи - 77 кВт∙ч, что обеспечивает наибольшую автономность модели - 520 км.

Audi Q4 e-tron Sportback. Фото: Пресс-служба Audi.

Топовая версия Q4 50 E-Tron укомплектована парой электродвигателей - по одному на каждой оси. Их суммарная отдача - 295 л.с. (460 Нм). Ёмкость аккумулятора тоже оставляет 77 кВт∙ч, запас хода - 488-497 км.

Буксировочная способность электрических кроссоверов Audi в зависимости от выбранного варианта силовой установки - от 1 до 1.2 тонны.

В Германии продажи Audi Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback начнутся летом по цене от 41 900 евро (3,8 млн рублей). Для сравнения, соплатформенник Volkswagen ID.4, не имеющий, например, мультимедиа с экраном 11.6 дюйма и проекционных фар, оценивается в 36 950 евро.