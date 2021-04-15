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15.04.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Дальше летят "ястребы"

"Авангард" одолел "Ак Барс" в седьмом матче серии и пробился в финал Кубка Гагарина
Текст: Илья Соболев
Омский "Авангард" сыграет в финале Кубка Гагарина против московского ЦСКА. В решающем седьмом матче полуфинала команда Боба Хартли одолела казанский "Ак Барс" - 4:3 и с тем же счетом выиграла серию.
Седьмой матч серии "Ак Барс" — "Авангард" стал самым результативным в противостоянии. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Седьмой матч серии "Ак Барс" — "Авангард" стал самым результативным в противостоянии. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Седьмой матч серии "Ак Барс" — "Авангард" стал самым результативным в противостоянии. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"Ак Барс" было наивно считать фаворитом решающей игры только потому, что она проходила в Казани. Ведь до этого соперники выиграли по три матча на выезде. Уникальность серии подтвердилась и в решающей, седьмой встрече.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Александр Кожевников: ЦСКА - фаворит финала Кубка Гагарина

В первом периоде соперники выдали едва ли не самый скоростной и эмоциональный период во всей серии. Особенно энергичен был "Авангард", и логично, что именно гости открыли счет: на 11-й минуте Кирилл Семенов со второй попытки с "пятака" пробил голкипера "барсов" Тимура Билялова - 1:0. Ответ от Казани не заставил себя ждать. Хозяева провели две разящих контратаки, и вторая из них принесла успех. На 13-й минуте Артем Галимов ворвался в чужую зону и тонким пасом нашел Дмитрия Воронкова, который бросал в касание - 1:1. Игра продолжала идти такая, что шайба почти не задерживалась в средней зоне. Вот форвард "Ак Барса" Виктор Тихонов не попал в пустой угол ворот, а вот омич Сергей Толчинский устроил слалом из своей зоны, но не сумел переиграть Билялова. И снова момент у казанцев: Галимов в упор расстреливал голкипера гостей Шимона Грубеца, но тот не спасовал. В таком обмене выпадами удача улыбнулась омской команде. При игре четыре на четыре защитник "ястребов" Оливер Каски нанес не самый выдающийся бросок, но шайба каким-то образом просочилась сквозь Билялова - 2:1.

Во втором периоде "Авангард" вроде бы продолжал владеть инициативой, но на 35-й минуте все изменилось в мгновение ока. Илья Сафонов затащил шайбу в чужую зону, Альберт Яруллин подхватил ее и хлестко щелкнул прямо под перекладину - 2:2. Пока омичи приходили в себя, все тот же Сафонов выцарапал шайбу у борта, отпасовал на Воронкова, а тот на Галимова, который не промахнулся - 3:2!

Команды выдали искрометный хоккей, который редко бывает на исходе серии

Впрочем, и это было еще не все. После перерыва "Авангард" снова большими силами пошел вперед и добился равновесия в счете. На 50-й минуте на отскоке первым оказался Вилле Покка -3:3. В оставшиеся десять минут зрители голов больше не дождались. Игра перешла в овертайм, в котором победу "Авангарду" принес Каски, оформивший на 64-й минуте дубль - 4:3.

Первый матч финала ЦСКА - "Авангард" пройдет в Москве 18 апреля в воскресенье.

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