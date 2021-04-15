Байден принял решение по Афганистану без учета мнения помощников

Президент США Джо Байден не стал прислушиваться к мнению своих помощников, которые отговаривали его от вывода американских войск из Афганистана. По данным CNN, сотрудники госдепа и генералы выражали обеспокоенность относительно безопасности дипломатов США в стране. Также под угрозой контртеррористическая миссия, заявляли они.

"Консультации по данному вопросу продолжались несколько месяцев. Все аргументы были заслушаны", - цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Противники вывода войск из Афганистана настаивают на том, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) "может восстановить силы", что приведет "к краху правительства в Кабуле". А разведка США будет получать меньше сведений о возможных действиях террористов. Байден с раздражением реагировал на такие замечания. Позже он рассказал журналистам, что решение о выводе сил США далось ему легко.

Напомним, 14 апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что все находящиеся в Афганистане американские военные вернутся домой до сентября этого года.