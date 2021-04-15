Демократы намерены увеличить число судей в Верховном суде США

Демократы американского конгресса готовят законопроект об увеличении числа судей в Верховном суде страны с 9 до 13 человек, передает телеканал NBC News. Инициаторами стали сенатор от штата Массачусетс Эд Марки и глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден подписал указ о создании комиссии, которая изучит необходимость реформы Верховного суда США, в том числе возможное расширение числа судей, пишет РИА Новости. Сейчас в Верховном суде США заседают шесть выдвиженцев президентов-республиканцев и трое - кандидатур от президентов-демократов. Отметим, что судьи Верховного суда назначаются пожизненно.

В прошлом году одно из мест стало вакантным в связи с уходом из жизни 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Ее сменила Эми Кони Барретт. Сенат одобрил эту кандидатуру в конце октября 2020 года. За нее отдали свои голоса 52 сенатора, против были 48. Процедуре утверждения Барретт активно противились демократы, поскольку предложение о ее выдвижении исходило от бывшего лидера США республиканца Дональда Трампа.